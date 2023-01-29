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Сегодня, 02:26

Бетербиев уступал Ярду по судейским карточкам перед остановкой боя в 8-м раунде

Иван Торопцев
Корреспондент
Артур Бетербиев (слева) против Энтони Ярда.
Фото Reuters
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Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в поединке за чемпионские титулы по версии WBO, IBF и WBC в полутяжелом весе.

Бетербиев нокаутировал соперника в середине восьмого раунда. После семи раундов россиянин уступал Ярду по судейским карточкам — двое из трех судей отдавали победу британцу.

Бетербиев одержал 19-ю победу в 19-м поединке в профессиональной боксерской карьере, при этом российский спортсмен во всех своих боях нокаутировал соперников.

Бетербиев&nbsp;&mdash; Ярд. Бетербиев победил Ярда: 19-й нокаут россиянина! Онлайн-трансляция боя

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Бетербиев нокаутировал Ярда и защитил чемпионские пояса WBC, IBF и WBO