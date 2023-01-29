Бетербиев уступал Ярду по судейским карточкам перед остановкой боя в 8-м раунде

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в поединке за чемпионские титулы по версии WBO, IBF и WBC в полутяжелом весе.

Бетербиев нокаутировал соперника в середине восьмого раунда. После семи раундов россиянин уступал Ярду по судейским карточкам — двое из трех судей отдавали победу британцу.

Бетербиев одержал 19-ю победу в 19-м поединке в профессиональной боксерской карьере, при этом российский спортсмен во всех своих боях нокаутировал соперников.