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Сегодня, 12:32

Бетербиев: «Не видел ни одного боя Бивола»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что ни разу не смотрел бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0). Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Ты говорил, что вообще боксом не интересуешься. Видел хоть один из последних боев Бивола?

— Нет.

— Ни с Канело, ни с кем-то еще?

— Нет, ни одного не смотрел.

— Смотришь поединки своих соперников?

— Когда подписываю контракт — сажусь, начинаю отсматривать. Как говорится, работа появляется.

— То есть с тренером разбираете, ставите на паузы и так далее?

— Конечно, как и все нормальные боксеры.

— Получается, будет день — будет пища.

— Да, конечно. Мы можем никогда не встретиться — зачем мне сейчас смотреть его бои? Если бы я был фанатом бокса, который днем и ночью следил... У меня в команде есть тренер из Америки, Джон Скалли. Вот он — фанат бокса, знает, какие боксеры были 20, 30, 50 лет назад. Он у меня спрашивает: «Знаешь такого-то?» Я отвечаю, что не знаю, а он смеется: «Как так?»

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Артур Бетербиев. «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию». Бетербиев: Бивол, гражданство, Усик, Кадыров

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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