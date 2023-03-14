Бетербиев: «Готов драться с Усиком»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил о готовности провести бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0). Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— У тебя есть история с Усиком. Ты бы вышел боксировать с ним?

— Конечно.

— И даже в категории выше?

— В первом тяжелом я бы с ним побоксировал. Почему? Когда у меня были переговоры с TopRank и Эдди Хирном — тогда я еще не подписал контракт с TopRank — Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом, а у меня был пояс IBF. Сказал Хирну тогда: «Если в течение года гарантируешь бой с Усиком за абсолюта, то я выйду на этот вес». Я был готов. Но они промолчали, не дали ответ. Поэтому я пошел в TopRank. Условия были примерно одинаковые, у Хирна даже чуть получше.

— То есть они связались с Усиком?

— Да, конечно.

— Сказали, что ты готов с ним драться?

— Да, в его весе. Конечно, я понимаю их... Может, на его месте я бы тоже не пошел боксировать со мной. Кого они в итоге выбрали? Беллью?

— Да, Беллью.

— Они сделали добровольную защиту в первом тяжелом. Я бы на его месте тоже перешел в тяжелый вес.

— Считаешь себя неудобным соперником для Усика?

— Нет, я так не считаю. Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке, наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить. Если ты знаешь эти моменты — никаких проблем нет. И с левшами, и с правшами. Мне кажется, тут больше минусы тренеров. Ну, и боксеров, если они не могут, если есть какие-то проблемы, комплексы.

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.