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Сегодня, 10:02

Бивол: «Бетербиев из России, но почему-то мне не дают драться за титулы. Это несправедливо»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что решение Всемирного боксерского совета (WBC) не давать ему возможности подраться за статус абсолютного чемпиона мира из-за политики — это несправедливо.

«Расстроен ли я, что WBC не хочет по политическим причинам санкционировать мой бой против Бетербиева? Знаете, в моем весе есть чемпион из России, но они объясняют это так, будто он живет в Канаде. Но вообще-то я жил в Киргизии. Я гражданин Киргизии, потому что я там родился, — отметил Бивол в интервью Behind The Gloves. — Более того, я много жил в Лос-Анджелесе. В прошлом году я провел много времени в Эмиратах и Киргизии. Я не ищу оправданий. Просто дайте мне возможность побороться за титул, потому что это несправедливо. Спорт должен быть вне политики».

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бивол не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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