Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) высказал мнение, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) победит обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе Каллума Смита (29-1).

«Каллум Смит хороший боец. Он молодой, высокий, у него хороший левый хук. Бетербиев по-прежнему сильный, умелый. Я все же думаю, что Бетербиев победит», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бетербиев подерется со Смитом 19 августа в Квебеке (Канада).