Бивол готов драться под флагом Киргизии

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) готов подраться с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) под флагом Киргизии, так как глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бивол не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию.

«Это не проблема. Если Боб Арум не будет продвигать этот поединок, то с кем подерется Бетербиев? Я вообще не вижу в этом проблемы, — сказал менеджер Бивола Вадим Корнилов. — Я считаю, что это просто политика, которая не имеет ничего общего с поединком. У Дмитрия киргизские корни. Он родился в Киргизии, у него есть киргизский паспорт».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что из-за российского гражданства Бивола его объединительный бой против Бетербиева не состоится.