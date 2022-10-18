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Сегодня, 10:45

Бивол хочет драться с Бетербиевым, а не с Саулем Альваресом

Давид Хачатрян

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он хотел бы подраться за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, чем проводить матч-реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Даст ли мне Канело реванш? Не знаю, я об этом не думаю, — отметил Бивол в интервью Fightthype. — Моя задача — выиграть бой 5 ноября и продолжать двигаться вперед. Не хочу возвращаться к парням, которых я победил. Я хочу двигаться вперед и идти к своей цели, завоевать еще один пояс чемпиона мира».

На вопрос: «Ты бы предпочел бой с Артуром Бетербиевым, чем с Канело?», Бивол ответил: «Конечно, ради своего наследия я хочу стать абсолютным чемпионом мира».

Бивол проведет защиту титула против Хильберто Рамиреса (44-0) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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