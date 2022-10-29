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Сегодня, 14:14

Бивол может выйти на бой с Рамиресом под флагом России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол может выйти на бой против мексиканца Хильберто Рамиреса под флагом России, сообщил организатор боя.

«Обсуждается вопрос о том, чтобы Бивол вышел на бой под флагом России. Многое будет зависеть от позиции WBA. Ведутся переговоры», — приводит слова организатора ТАСС.

Также эту информацию прокомментировал сам Бивол.

«Да, такое может быть. Вопрос в позиции WBA», — заявил ТАСС Бивол.

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Источник: https://tass.ru/sport/16192777
Бокс
Дмитрий Бивол
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