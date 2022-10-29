Бивол может выйти на бой с Рамиресом под флагом России

Сегодня, 14:14
Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол может выйти на бой против мексиканца Хильберто Рамиреса под флагом России, сообщил организатор боя.
«Обсуждается вопрос о том, чтобы Бивол вышел на бой под флагом России. Многое будет зависеть от позиции WBA. Ведутся переговоры», — приводит слова организатора ТАСС.
Также эту информацию прокомментировал сам Бивол.
«Да, такое может быть. Вопрос в позиции WBA», — заявил ТАСС Бивол.
Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.