0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:45

Бивол назвал упражнения для тренировки выносливости

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» сообщил, что для тренировки выносливости бегает кроссы и постепенно увеличивает количество раундов в спаррингах.

«За счет чего я выносливый? Во-первых, [за счет] генетики, во вторых — это психология, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — Но даже обладая этими качествами, нужно все равно подготовить свой организм. Нужно уметь выдерживать 12 раундов в парах, на снарядах. По началу, когда я начинаю тренировочный лагерь, мне тяжело шесть раундов отспарринговать, но постепенно ты привыкаешь, потом [стоишь] восемь раундов, потом 10, один-два раза можно 12 раундов [спарринговать]. Помимо этого есть длительные кроссы раз в неделю, бывает просто легкий бег в среднем темпе в районе часа. Это в начале сбора. Потом ты можешь сделать так, что бежишь три минуты в более высоком темпе, минуту отдыхаешь. Подготовка к этому есть, но и психологический момент тоже важен. Бывают люди, которые могут бегать, очень хорошо дышат, работая в парах, а выходят в ринг и устают».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Когда ближайший бой Тима Цзю: дата и время начала поединка

Бивол: «Плавание — не моя тема. Вода забирает много энергии»