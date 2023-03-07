Бивол назвал упражнения для тренировки выносливости

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» сообщил, что для тренировки выносливости бегает кроссы и постепенно увеличивает количество раундов в спаррингах.

«За счет чего я выносливый? Во-первых, [за счет] генетики, во вторых — это психология, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — Но даже обладая этими качествами, нужно все равно подготовить свой организм. Нужно уметь выдерживать 12 раундов в парах, на снарядах. По началу, когда я начинаю тренировочный лагерь, мне тяжело шесть раундов отспарринговать, но постепенно ты привыкаешь, потом [стоишь] восемь раундов, потом 10, один-два раза можно 12 раундов [спарринговать]. Помимо этого есть длительные кроссы раз в неделю, бывает просто легкий бег в среднем темпе в районе часа. Это в начале сбора. Потом ты можешь сделать так, что бежишь три минуты в более высоком темпе, минуту отдыхаешь. Подготовка к этому есть, но и психологический момент тоже важен. Бывают люди, которые могут бегать, очень хорошо дышат, работая в парах, а выходят в ринг и устают».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).