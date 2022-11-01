Бивол о рассказал последствиях боя с Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Саулем (Канело) Альваресом.

«Она немного изменилась. Я получил этот бой, и проделал хорошую работу. Теперь многие люди узнают меня на улице. Я не изменился, это люди меняют отношение ко мне. Конечно, мне нравится, что люди узнают во мне не просто человека откуда-то, они узнают во мне хорошего боксера. Но я хочу добиться уважения. Не просто хочу быть знаменитым. Я хочу делать свою работу так, чтобы люди меня за это уважали. И это делает меня счастливым», — цитирует Бивола BoxingScene.

В своем последнем бою, который проходил 7 мая 2022 года, 31-летний россиянин победил Альвареса единогласным решением судей.

Следующим соперником Бивола станет Хильберто Рамирес. Поединок между ними пройдет 5 ноября 2022 года в Абу-Даби в 18.00 по московскому времени.