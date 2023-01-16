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Сегодня, 17:57

Бивол объяснил, когда он говорит Киргизия, а когда — Кыргызстан

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) отметил, что по-русски правильно говорить Киргизия, в то время как в самой Киргизии — Кыргызстан. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Дмитрий, я не раз замечал, как киргизам не нравится, когда Кыргызстан называют Киргизией. Можешь объяснить, почему?

— Это как если бы немцам не нравилось, что их называют Германия. Правильно Джермани или Дойчланд. По-кыргызски — Кыргызстан, а по-русски — Киргизия.

— Но для тебя это Киргизия, как я понял.

— Киргизия, да. Я чаще называю Киргизия. Когда я в Кыргызстане, я могу сказать Кыргызстан. Для нашего населения... мы же говорим по-русски. Я и говорю по-русски.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Дмитрий Бивол
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