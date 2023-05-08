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Сегодня, 07:36

Бивол ответил Альваресу: «Почему я должен проводить реванш в полутяжелом весе?»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не намерен давать абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (59-2) реванш в полутяжелом весе.

«Почему я вообще должен проводить реванш в полутяжелом весе? — приводит слова Бивола ESPN. — В чем здесь вызов или мотивация для меня, если я уже победил его в этом весе? Я не считаю, что Канело следует беспокоиться о том, кто что думает. Главное — чего хотим мы, каждый из нас.

Я думаю, что он хочет победить. Если он способен выиграть, то, возможно, более высокие шансы у него будут во втором среднем весе, поскольку он говорил, что это его весовая категория. А для меня это должно стать мотивацией и вызовом".

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109?). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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