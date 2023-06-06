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Сегодня, 14:59

Бивол ответил на вопрос, с кем хотел бы провести бой мечты

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, с кем хотел бы провести бой мечты.

«Бой за титул — это бой мечты. На сегодня это [Артур] Бетербиев. Я понимаю, вопрос направлен на то, чтобы я назвал какое-то конкретное имя. Но в целом у меня в мечтах бой, где [на кону] титулы стоят. Должна быть цель», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бивола.

Также он назвал Сауля Альвареса самым сложным соперником.

«Возможно, был [самым сложным], но я тогда тоже был готов хорошо. Были и другие тяжелые бои — с тем же Баррерой. Каждый бой по-своему сложный. То, что [бой с Канело] был самый медийный и на меня оказывалось самое большое давление, это действительно так», — добавил боец.

Бивол является действующим супер-чемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bivol-boy-mechty-s-beterbievym-samyy-slozhnyy-sopernik-alvares
Бокс
Дмитрий Бивол
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