Бивол ответил на вопрос, с кем хотел бы провести бой мечты

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, с кем хотел бы провести бой мечты.

«Бой за титул — это бой мечты. На сегодня это [Артур] Бетербиев. Я понимаю, вопрос направлен на то, чтобы я назвал какое-то конкретное имя. Но в целом у меня в мечтах бой, где [на кону] титулы стоят. Должна быть цель», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бивола.

Также он назвал Сауля Альвареса самым сложным соперником.

«Возможно, был [самым сложным], но я тогда тоже был готов хорошо. Были и другие тяжелые бои — с тем же Баррерой. Каждый бой по-своему сложный. То, что [бой с Канело] был самый медийный и на меня оказывалось самое большое давление, это действительно так», — добавил боец.

Бивол является действующим супер-чемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом).