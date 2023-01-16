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Сегодня, 14:34

Бивол: «Буду счастлив, если состоится бой с Бетербиевым»

Бивол поделился мнением о возможном противостоянии с Артуром Бетербиевым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о возможном противостоянии с Артуром Бетербиевым.

«С Артуром мы никогда не были друзьями. С друзьями обычно созваниваются, приглашают на день рождения и поздравляют с праздниками. Но я бы хотел с ним подраться. У него есть то, что я хочу. И он хочет, я знаю это. Главное, чтобы нашелся человек, способный организовать этот бой. И если он состоится, я буду очень счастлив», — сказал Бивол на пресс-конференции, которая состоялась 16 января в Москве.

На счету Бивола в профессиональном боксе 21 победа и 0 поражений.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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Бетербиев: «Мы с Биволом никогда не были друзьями»