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Сегодня, 05:43

Бивол поделился впечатлениями от победы над Рамиресом

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. Россиянин защитил титул WBA в полутяжелом весе.

— Совпал ли ход поединка с тем, что вы представляли в голове до боя?

— Да, примерно все совпало. Ожидал, что он будет встречать, будет работать по корпусу. Думал, что он будет еще больше бросать ударов. Оказалось, что не так много и бросал, — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

— После седьмого отрезка Геннадий Машьянов сказал, что вы не взяли два раунда, хотя пятый и шестой точно были за вами. Как думаете, тренер хотел вас завести?

— Я не знаю, что он хотел. Это было его видение. Может, он и хотел, чтобы я больше поработал.

— Каково это — забрать нолик у боксера, который до вас не проигрывал 44 боя подряд?

— Это классно вообще! Я на седьмом небе сейчас. Я рад, что я — первый у Зурдо.

Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Дмитрий Бивол
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