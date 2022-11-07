Бивол подтвердил, что может подраться с Усиком

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сообщил, что если чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) вернется в крузвейт, то он может встретиться с украинцем на ринге. Об этом Бивол сказал в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

— Увидим ли мы однажды тебя в супертяжелом весе?

— Я не боец супертяжелого веса. Между супертяжелым и полутяжелым есть крузвейт. Вы не забыли это? (смеется) Это большой прыжок [из полутяжелого в супертяжелый вес].

— Я спросила тебя об этом только потому, что на бое [с Рамиресом] присутствовали Энтони Джошуа и Энди Руис.

— Вы хотите, чтобы я подрался с Энтони Джошуа? (смеется)

— Александр Усик говорит, что подумывает над тем, чтобы вернуться в крузвейт. Может быть когда-нибудь [вы подеретесь]?

— Может быть когда-нибудь. Я не знаю. Кто знает? Все возможно. Может быть я наберу веса и буду чувствовать себя превосходно. Почему нет?

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.