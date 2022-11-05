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Сегодня, 20:00

Бивол — Рамирес: прямая трансляция боя

Дмитрий Бивол.
Фото Соцсети
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В ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса. Встреча состоится на 18-тысячной «Этихад Арене».

Бой Бивол — Рамирес покажет Первый канал. Начало прямой трансляции запланировано на 23.50 субботы, 5 ноября, по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 20 побед (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и также ни одного поражения.

Бивол&nbsp;&mdash; Рамирес. Бивол — Рамирес: кто останется без поражений? Онлайн-трансляция

Бокс
Дмитрий Бивол
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Бивол — Рамирес: где и когда пройдет бой