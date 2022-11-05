Бивол — Рамирес: время начала, во сколько бой

В ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Поединок начнется около полуночи по московскому времени и пройдет на 18-тысячной «Этихад Арене».

31-летний россиянин Бивол имеет в активе 20 побед (11 нокаутом) без поражений на профессиональном ринге. На счету 31-летнего мексиканца Рамиреса 44 победы (30 из которых — нокаутом) и также ни одного поражения.

Следить за ходом боя можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.