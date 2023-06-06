Бивол рассказал, что старается избавляться от суеверий

Российский боксер Дмитрий Бивол признался, что старается бороться с ритуалами и суевериями.

«Я стараюсь избавляться от суеверий. Они у меня были. Например, завязывать боксерку с левой ноги, надевать сначала правую перчатку. Но я очень стараюсь от этого избавляться, потому что суеверия делают тебя слабее. Спортсмены очень суеверные люди. Я помню, как-то у нас, когда я был еще в сборной, Николай Дмитриевич Хромов собрал всех и говорит: «Я понимаю, вы все суеверные, но, пожалуйста, не надо суеверий, когда вы не стираете свои бинты по несколько недель». Видимо, думали, что если постирать, то смоется все, что натренировали в этих бинтах», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бивола.

Бивол является действующим суперчемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом). Также на его счету 283 боя в любительской карьере.