Бивол рассказал о мотивации перед боем с Рамиресом

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя за титул WBA в полутяжелом весе против мексиканца Хильберто Рамиреса.

«Я долго шел к тому, чтобы завоевать этот пояс, и я не собираюсь его оставлять. Я буду драться — чувствую, что внутри меня есть то, что сделает меня счастливым по завершении карьеры. Стараюсь думать только о своей мечте и оставаться голодным, тренироваться, концентрироваться на соперниках. В этом тренировочном лагере у меня было три локации. Последняя — Абу-Даби. Жду субботнего поединка и верю, что это будет потрясающе», — цитирует Бивола «РИА Новости».

Поединок за чемпионский пояс WBA между Биволом и Рамиресом состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 5 ноября, начало запланировано на 23:50 по московскому времени.

31-летний россиянин провел 20 боев из которых 20 раз вышел непобежденным. У Рамиреса 44 победы в 44 поединках.