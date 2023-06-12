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Сегодня, 15:11

Бивол рассказал, при каком условии даст реванш Саулю Альваресу

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) допустил, что если не получит боя с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0), то проведет реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (59-2).

«Если мне не дадут возможности подраться за титул с кем-то другим, то да, мне придется драться с Канело. Я уже победил его, и мне нравятся мои текущие позиции. Мы могли бы провести реванш и раньше, но он провел два боя [против Геннадия Головкина и Джона Райдера], а я не особо думаю о боях Канело. Я говорю о нем только потому, что вы спрашиваете меня, все вы спрашиваете меня о нем, но в моей голове у меня свой путь. Я хочу драться за пояс», — сказал Бивол iFL TV.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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