Бивол рассказал, за счет чего он может победить Бетербиева

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) уверен, что у него есть все для победы над чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Почему я верю в то, что могу победить Бетербиева? Потому что я верю в свои навыки. Я могу победить его, почему нет? — сказал Бивол на пресс-конференции после боя с Хильберто Рамиресом (44-1). — Я понимаю, что могу и проиграть. Все зависит от моей подготовки, от психологического состояния. Я мог проиграть и Рамиресу, но старался в лагере делать все правильно, и я верил в себя. Почему я могу победить Бетербиева? У меня хорошая защита, отличные комбинации и навыки. Мне просто нужны сильные спарринг-партнеры. Помните, что говорили фанаты перед моим боем с Канело? Все мы люди, а не какие-то монстры. Кто-то сильнее, кто-то быстрее, но так или иначе все мы люди».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой должен провести против британца Энтони Ярда (22-2).