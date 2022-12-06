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Сегодня, 14:55

Боб Арум дал прогноз на бой Бетербиева и Ярда

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) и Энтони Ярда (22-2) закончится досрочно.

«Эти два парня умеют бить. Что может быть лучше? Я буду шокирован, если этот бой дойдет до решения. Кто бы ни вышел победителем, бой завершится нокаутом в течение восьми раундов. Если я прав, то победителем будет мой боец [Бетербиев]. Но у Ярда реально жесткий удар», — сказал Арум в интервью iD Boxing.

Бетербиев подерется с Ярдом 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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