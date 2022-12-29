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Сегодня, 16:13

Боб Арум назвал боксера, который в 2023-м будет у всех на слуху

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум надеется, что 23-летний американский супертяжеловес Джаред Андерсон (13-0) станет главным претендентом на титул чемпиона мира.

«Это будет важный для Джареда год, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Он может превратиться из потенциального претендента в реального претендента. Я надеюсь, что в 2023-м Джаред станет легитимным главным претендентом на титул чемпиона в супертяжелом весе. Этот парень очень талантлив. Мне кажется, что в следующем году он у всех будет на слуху».

Андерсон в прошлом бою нокаутировал во втором раунде Джерри Форреста (26-6) на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Бой состоялся 10 декабря.

Бокс
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