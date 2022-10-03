Боб Арум назвал причину, по которой бой Фьюри и Джошуа до сих пор не объявили

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн — причина, по которой бой Тайсона Фьюри (32-0) и Энтони Джошуа (26-3) может не состояться.

«Эдди Хирн тянет время, потому что он не хочет, чтобы этот бой состоялся, — сказал Арум в интервью talkSPORT. — Почему он этого не хочет? Потому что Джошуа проиграл три из своих последних пяти боев, и он проиграет еще раз, если встретится с Тайсоном Фьюри. Поэтому Эдди фактически является причиной, почему этот бой до сих пор не объявлен».

Тем не менее Арум уверен, что сам Джошуа хочет боя с Фьюри.

«Не думаю, что Джошуа является частью [этой игры], —продолжил Арум. — Джошуа по какой-то причине хочет, чтобы этот бой состоялся. Я знаю, что и Тайсон Фьюри этого хочет».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.



Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.