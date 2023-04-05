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Сегодня, 08:43

Боб Арум назвал причину срыва боя Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что причиной срыва боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) стали ближневосточные деньги.

«На самом деле ничего страшного не произошло, — заявил Арум Fight Hub TV. — Первоначальную сделку было довольно легко заключить, потому что саудовцы хотели выделить действительно большие деньги, чтобы бой состоялся в ноябре-декабре. Поэтому из-за переноса боя в Великобританию было тяжело договариваться, зная, какие деньги предлагали саудовцы».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли прийти к соглашению.

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