Боб Арум назвал следующего соперника Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) встретится с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0)

«Вчера я обедал с отцом Девина Хейни, Биллом. Позже и Девин к нам присоединился. Следующий его бой будет против Ломаченко. В данный момент мы работаем над датой и место проведения поединка. Бой Хейни и Ломаченко обещает быть очень интересным», — сказал Арум в интервью Boxing Social.

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.