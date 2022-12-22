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Сегодня, 14:55

Боб Арум позитивно оценивает вероятность боя Фьюри и Джошуа

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) может стать одним из самых громких за последнее время.

«Тайсон сильно рассердился из-за отказа Джошуа провести бой до конца года. Джошуа согласился, а затем слился. Но Чисора пришел на помощь, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Сейчас Тайсон говорит, что никогда не будет драться с Джошуа. Дайте ему время. Бой Фьюри и Джошуа может стать нереально громким в Великобритании. Посмотрим. Сейчас я сфокусирован на организации боя Тайсона и Александра Усика».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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