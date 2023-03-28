Боец ММА Якубов о Дацике: «Если противник будет рубиться, тогда Вячеслав его нокаутирует»

Боец ММА Ильяс Якубов рассказал РЕН ТВ, в чем опасность боя с Вячеславом Дациком.

«Удары тяжелые, парень опасный. Все знаем, перед ним стоять очень опасно, рубиться с ним очень опасно. Если попадет, может нокаутировать. Ему не нравится вот эта игровая работа, ему нужен соперник, который перед ним стоит, и чисто рубится с ним. Если противник игровой, бьет-отходит, бьет-отходит, то Дацику будет сложно с ним. Если противник будет рубиться, тогда как обычно Дацик его нокаутирует», — приводит слова Якубова РЕН ТВ.

31 марта Дацика ожидает бой с американским боксером Кевином Джонсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча на ринге пройдет по правилам бокса на московской арене «Динамо».