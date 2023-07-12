Тарасов: «Многие профессионалы понимают, что у Нганну шансов нет против Фьюри»

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о предстоящем поединке тяжеловесов по правилам бокса между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

— Как минимум, весь мир будет на это смотреть. Очередное интересное противостояние. Мы знаем, что Фрэнсис Нганну — это опытный боец. Не боксер, конечно, но все-таки ударник. Многие профессионалы понимают, что у Нганну шансов нет, но надеются, что бой получится крутым и интересным. Возможно, будет апсет года, и Фьюри проиграет, — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.