Артур Бетербиев: «Я не фанат бокса. Я люблю шашки»

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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) сообщил, что он не смотрел бой Дмитрия Бивола (21-0) и Хильберто Рамиреса (44-1). Также он назвал шашки своей любимой игрой. Об этом он рассказал в интервью Behind The Gloves.
— Как оцените последнее выступление Бивола против Рамиреса?
— Честно, я не смотрел этот бой. Я не особо интересуюсь боксом, я не фанат бокса. Мне просто нравятся пояса. У меня есть три, осталось забрать только один.
— А какой у вас любимый вид спорта?
— Мне нужно подумать... шашки. Я люблю поиграть, когда есть время.
Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Бетербиев следующий бой проведет против Энтони Ярда (22-2) 28 января 2023 года на «Уэмбли», Великобритания.