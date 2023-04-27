Гассиев про паспорт Армении: «Гражданство РФ осталось. Спасибо армянским братьям, что пошли навстречу»

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев прокомментировал получение паспорта гражданина Армении.

«Осталось ли российское гражданство? Естественно, — сказал Гассиев «СЭ» на турнире Pravda Boxing во Владикавказе. — И российский паспорт, и армянский. Спасибо большое нашим армянским братьям, что пошли навстречу, помогли. Это даст мне новые возможности для карьеры.

Это поможет мне двигаться в рейтинге. Ни для кого не секрет, что российским боксерам сейчас чуть-чуть тяжеловато. Например, перед последним боем WBA санкционировало мой поединок, пришлось флаги заклеить. Много разного было. Я боксер, я спортсмен, я хочу боксировать, побеждать, а там то, что вне ринга — не моя вина».

В начала марта стало известно, Гассиев стал гражданином Армении.

3 марта Гассиев нокаутом победил американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом дивизионе.