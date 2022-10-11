Боксер Ковалев проведет следующий бой до конца 2022 года

В команде бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева рассказали, что следующий поединок спортсмен проведет до конца этого года.

В мае Ковалев победил болгарина Тервела Пулева единогласным решением судей.

«Сергей останется в первом тяжелом весе. Он проведет следующий бой до конца года», — цитирует собеседника ТАСС.

39-летний боксер является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.