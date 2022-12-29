Риддик Боу: «Я бы сломал Тайсону Фьюри два ребра»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу (43-1) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) не смог бы блистать в его эпоху.

«Его вялый стиль ведения боя в мою эпоху бы не сработал. Если бы он двигался в бою со мной также, как сейчас, я бы вколотил ему, — сказал Боу в интервью iD Boxing. — Я бы бил ему по корпусу, сломал бы ему два ребра. Нынешние тяжеловесы этого не делают. Они дают ему возможность крепко стоять на своих двух, сохранять осанку. Они не бьют по печени. Ты должен заставить его устать, но они этого не делают».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.