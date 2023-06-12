Бой Флойда Мейвезера и Джона Готти III закончился потасовкой на ринге

Выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) и Джоном Готти III (2-0) продлился шесть раундов. В моменте рефери призвал бойцов следить за своими словами, после чего Готти вошел с Мейвезером в клинч, прижал его к канатам и рефери остановил бой.

После остановки рефери Готти побежал на Мейвезера и попытался его ударить. К этому времени на ринг выбежала команда Мейвезера и встала на защиту боксера. Вскоре после этого бойцов вывели в подтрибунное помещение.

Официальный результат встречи: остановка рефери в 6-м раунде из-за того, что оба бойца не слушали инструкции.