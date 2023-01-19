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Сегодня, 12:50

Бой Фьюри и Усика должен состояться в конце марта-начале апреля

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что 4 марта бой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) не состоится.

«Мы пытаемся дойти до момента, когда сможем объявить о бое. Мы все думаем, что это скоро произойдет. Надеюсь, бой состоится в конце марта-начале апреля. Мы рассчитываем на это время», — сказал Уоррен talkSPORT.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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