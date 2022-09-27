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Профессиональный

27 сентября, 14:50

Дерек Чисора заявил, что он завершил карьеру

Давид Хачатрян

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) сообщил, что он официально завершил карьеру профессионального боксера.

В интервью BT Sports корреспондент спросила, увидим ли мы Чисору на ринге в ближайшее время, на что ветеран ответил: «Я на пенсии. Да, это официально».

Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что следующий бой Чисора может провести против Диллиана Уайта (28-3).

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Дерек Чисора
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