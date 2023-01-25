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Сегодня, 09:52

Джо Джойс оценил силу удара Усика: «Это похоже на пощечину»

Британский боксер Джо Джойс оценил силу удара Александа Усика
Давид Хачатрян
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Британский боксер Джо Джойс (15-0) вспомнил, как боксировал по любителям в рамках World Series of Boxing с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) в 2013 году в Йорк-холле в Лондоне, Великобритания. Тот 5-раундовый бой Джойс проиграл.

«Я помню, когда мы дрались, у него были жалящие удары, — отметил британец Queensberry Promotions. — Это не был молот. Я чувствовал удары. Знаете, как пощечины... они были более жгучие. Да, быстрые и жгучие. Но это было в то время. Думаю, сейчас, когда он прибавил в размерах, его удары будут более разящими. Сейчас он выглядит подтянутым, здоровым и сильным. Это хорошо. Он плавает и все такое, так что его кардио должно быть в порядке».

Джойс подерется с с китайским боксером Чжан Чжилэй (24-1) 15 апреля в Лондоне, Великобритания.

Усик следующий бой должен провести против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в конце марта-начале апреля.

Бокс
Александр Усик
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