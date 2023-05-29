Леннокс Льюис дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что фаворитом в противостоянии чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0) и чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0) является «Бад».

«Это будет захватывающий бой! Сложно сказать [кто победит]. По мне, так Кроуфорд лучше, но пока они не померяются силами на ринге, ничего не известно», — написал Льюис в Twitter.

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.