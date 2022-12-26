Риддик Боу назвал трех лучших супертяжеловесов 90-х

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу (43-1) считает, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) является лучшим супертяжеловесом своей эпохи.

«Я считаю, что Холифилд — лучший боксер той эпохи. Второй — Леннокс Льюис, а третий — Майк Тайсон. Я поставил Леннокса на второе место, потому что он был крупнее других и обладал хорошей выносливостью. Майк не был таким стойким, поскольку эти парни его нокаутировали. Но в расцвете своих сил он всех отправлял в нокаут, поэтому он на третьем месте», — сказал Боу ID Boxing.

Холифилд ушел из профессионального бокса в 2011 году, когда выиграл Брайана Нильсена (64-3) техническим нокаутом в 10-м раунде.

