Пакьяо может вернуться в бокс в 2023 году

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может возобновить карьеру в 2023 году.

«Мэнни часто говорит о возможности возвращения в бокс. Он в форме, тренируется. Ему просто нужны вызовы, чтобы это было действительно большое событие. Но возвращение возможно», — приводит слова представителя боксера ТАСС.

Ранее сообщалось, что филиппинец может провести реванш с Флойдом Мэйвезером-младшим.

Последний официальный поединок 44-летний Пакьяо провел против Йордениса Угаса в августе 2021-го. Перед этим он не выступал с 2019-го после победы над Китом Турманом.