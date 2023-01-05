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Сегодня, 14:06

Пакьяо может вернуться в бокс в 2023 году

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может возобновить карьеру в 2023 году.

«Мэнни часто говорит о возможности возвращения в бокс. Он в форме, тренируется. Ему просто нужны вызовы, чтобы это было действительно большое событие. Но возвращение возможно», — приводит слова представителя боксера ТАСС.

Ранее сообщалось, что филиппинец может провести реванш с Флойдом Мэйвезером-младшим.

Последний официальный поединок 44-летний Пакьяо провел против Йордениса Угаса в августе 2021-го. Перед этим он не выступал с 2019-го после победы над Китом Турманом.

Источник: https://tass.ru/sport/16743891
Бокс
Мэнни Пакьяо
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