Уайлдер подтвердил, что ведет переговоры о бое с Нганну

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) сообщил, что готов провести два боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3), один из которых пройдет в Африке.

«Возможно, я буду драться в мае или июне, а затем в декабре. Бой с Нганну — это реальная перспектива. Мы пытаемся заключить сделку на два боя, один может быть здесь [в Саудовской Аравии], а другой в Африке», — сказал Уайлдер Fight Hub TV.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

