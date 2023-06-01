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Сегодня, 08:10

Генри Сехудо: «Сауль Альварес нокаутирует Конора в первом раунде»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) без труда побьет экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Канело был бы за бой с Конором, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Потому что это легкие для него деньги. Канело нокаутирует его в первом или втором раунде. Канело покажет наглядный пример».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Генри Сехудо
Конор Макгрегор
Сауль Альварес
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