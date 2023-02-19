Дэвид Бенавидес: «Бивол однозначно победит Бетербиева»

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) уверенно победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Я думаю, что Бивол победит Бетербиева. Мне кажется, возраст сказывается на Артуре, поскольку в каждом бою он получает все больше и больше урона. Бетербиеву почти 40 лет, и Бивол гораздо подвижнее. Он очень хорошо двигается, у него отличный джеб. Поэтому я считаю, что он однозначно победит», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания