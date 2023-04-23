Райан Гарсия: «Я разочарован. Он поймал меня хорошим ударом по корпусу»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) прокомментировал свое первое поражение на профессиональном ринге в бою против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0).

«Естественно, я разочарован после боя. Я старался изо всех сил. Он поймал меня хорошим ударом по корпусу. Я вернусь сильнее. Да, друг. Надеюсь, скоро я одержу пару побед. Мы могли бы с ним провести матч-реванш в первом полусреднем или полусреднем весе. Как бы то ни было, спасибо вам, ребята, за поддержку. Люблю вас», — сказал Гарсия в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.