Райан Гарсия: «Я хотел подняться, но просто не смог встать»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) подтвердил, что удар регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) по корпусу в седьмом раунде нанес ему непоправимый урон.

«Он поймал меня хорошим ударом. Я просто не мог оправиться. Он поднырнул под меня и здорово меня зацепил. Я хотел подняться, но просто не смог встать», — сказал Гарсия после боя.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.