Райан Гарсия: «Я не понимаю судей. Ломаченко победил Хейни»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заявил, что он не согласен с судейским решением в бою абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0) и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3).

«Это [судейское решение] вредит боксу. Лома победил. Я не понимаю [судей]. Я был на арене и видел, что Лома наносит более чистые удары, и он провел мощный заключительный отрезок поединка», — написал Гарсия в Twitter, однако затем удалил сообщения.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.