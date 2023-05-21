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Сегодня, 11:28

Райан Гарсия: «Я не понимаю судей. Ломаченко победил Хейни»

Давид Хачатрян
Боксер Василий Ломаченко.
Василий Ломаченко.
Фото Global Look Press
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заявил, что он не согласен с судейским решением в бою абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0) и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3).

«Это [судейское решение] вредит боксу. Лома победил. Я не понимаю [судей]. Я был на арене и видел, что Лома наносит более чистые удары, и он провел мощный заключительный отрезок поединка», — написал Гарсия в Twitter, однако затем удалил сообщения.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни
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