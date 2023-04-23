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Сегодня, 08:40

Райан Гарсия: «Я поднимаюсь в первый полусредний вес»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заявил, что покидает легкий дивизион и отныне будет выступать в первом полусреднем весе.

«Что дальше? Я иду в первый полусредний вес, — сказал Гарсия на пресс-конференции после боя. — Знаете, этот бой не сильно повлияет на мои мечты. Я дрался с одним из лучших. Мы сражались, я сражался. Я сделал все, что должен был сделать, чтобы выйти на ринг. Но я чувствую себя намного сильнее в 140. Я собираюсь подняться и драться с лучшими бойцами в 140. И это то, что я планирую сделать.

Я чувствую, что все еще являюсь большой приманкой. Я думаю, что где бы я ни дрался, везде будет большой интерес к моему бою. Так что будет здорово посмотреть, как будут развиваться наши судьбы. Знаете, спасибо Джервонта. Я желаю ему всего самого наилучшего. Он добьется больших успехов, но я планирую подняться до 140?"

Джервонта Дэвис (29-0) победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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