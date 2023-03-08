Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин снова подшутил над Магомедом Исмаиловым

Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин пошутил над Магомедом Исмаиловым после победы последнего в поединке с Иваном Штырковым.

«После победы над Иваном Штырковым Магомед поймет, что наш бой не стоит 50 миллионов рублей. Многие осознают это. За 6 раундов в бою с Иваном он задышал как не в себе. Да, масса Штыркова сыграла большую роль, но все мы ждали явного преимущества. Даже в боксе Иван переиграл Магомеда.

Думаю, мой поединок против Исмаилова все же состоится. Скорее всего, после Рамадана. Сейчас у меня бой против Мухамеда Калмыкова, после которого встречусь с Исмаиловым. Он видит, что у нас с ним разные уровни дыхания. В боксе Магомед очень хорошо себя показывает, но, думаю, у нас будут лететь колхозные удары. Это понравится людям», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

По итогам Исмаилов победил решением большинства судей — 60:54, 57:57, 59:55. Бой проходил 6 раундов по правилам бокса.

В декабре 2020 года бойцы провели поединок по правилам ММА, в котором единогласным решением судей также победил Исмаилов.