Артур Бетербиев: «Когда просыпаюсь утром, ищу пояс Бивола»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) в интервью BT Sport Boxing сообщил, что хочет завоевать четвертый пояс в полутяжелом весе WBA, который сейчас держит Дмитрий Бивол (20-0).

— Что вы знаете о вашем сопернике, кроме того, что он выглядит как бодибилдер?

— Да, он выглядит хорошо. Я пытаюсь на 100 процентов быть готовым к этому бою, потому что на кону три пояса.

— Насколько вам важен четвертый пояс?

— Очень важен. Когда я просыпаюсь утром, то что-то ищу и не могу найти. Тогда я понимаю, что я его еще не завоевал.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.